大陸女星鄭爽和前男友張恒在美國找代理孕母，女方後來反悔棄養的話題這兩天在微博上炒得沸沸揚揚，讓鄭爽不僅代言盡失，已拍攝的電視劇恐被封殺，而這股火最近竟燒到「小豬」羅志祥前女友周揚青身上，原來有網友亂傳鄭爽先前留言安慰周揚青，周揚青竟用一樣的語句補刀鄭爽，讓周揚青喊冤：「她犯錯也輪不到我現在發這種言論」。

周揚青去年發出千字文，揭露和小豬9年情變真相，指男方性生活混亂、愛搞多人運動，她受傷多次才毅然決然決定分手，當時引發軒然大波，而女星鄭爽留言：「妳的9年我心疼，妳的文字，還愛他。」這段話也引來許多網友討論，一度登上熱搜，成為造樣造句的新哏。

周揚青澄清沒罵鄭爽。（圖／翻攝自微博）

最近鄭爽出事，被前男友大爆2019年初疑似在美國找代理孕母，但小孩還沒出生，鄭爽和張恒就鬧分手，本來計畫生下的一子一女因此被滯留在美國，有網友以鄭爽當時說過的話當哏，留言諷刺鄭爽：「你的孩子我心疼，你的行為好絕情」，部分粉絲以為是周揚青說的，便留言大罵周：「我突然同情妳前任了」、「妳將來做個好母親就行，積點口德」、「以前鄙視唾棄羅，現在對妳觀感也好差，女人何苦為難女人」。

周揚青回應網友。（圖／翻攝自微博）

對此，周揚青曬出截圖，說：「就在我忙著工作這功夫，是不是有人冒充我帳號給別人瞎評論了？」，又強調：「我根本不會發這種評論～首先就算是現在我也不認為鄭爽當時給我的評論是惡意的，其次她犯錯也輪不到我現在發這種言論，最後我最近在忙美妝，沒那閒功夫！」其他粉絲則說：「鍋從天上來」、「我也看到了，不過我知道不可能是你」。

(中時新聞網)