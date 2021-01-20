發光二極體(LED)廠晶元光電、隆達電子合組富采投控(3714)，今年第一季業績表現可望淡季不淡；新技術的Mini LED預期今年第二季可望放量。股價站穩80元後，今早持續上揚，相對台股抗跌。

LED歷經去年低潮，近期市況出現好轉跡象。另外，疫情重創歐美，LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80%以上，過年生產線不會停，加班的情況為2009年以來首見。晶電先前並表示，今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。

在最受關注的Mini LED部分，富采投控董事長李秉傑日前表示，去年全球Mini LED相關裝置不到100萬台，今年全球若能達成1000萬台以上的預測目標，則富采Mini LED占比將有機會突破三成，並預期今年第二季可望放量。

富采投控今年正式成立並掛牌上市，董事長李秉傑對2021年保持審慎樂觀的態度，並表示，富采控股是化合物半導體產業中，唯一結合LED與先進化合物半導體產業的投資平台。未來將在Mini/Micro LED顯示器、感測、車用、功率、通訊等應用領域做出貢獻。

晶電、隆達合組富采投控6日以82.8元掛牌上市，收在漲停價91元，但掛牌第二天至13日，股價連續下跌，最低77元。14日起回穩，近期重回80元關卡之上，也拉抬LED股氣勢。

(時報資訊)