隨著LED市況好轉，光耦合器等產品價格調漲，LED封裝大廠億光（2393）今年第一季業績表現可望淡季不淡，全年業績亦可望比去年成長。

LED歷經去年低潮，近期市況出現好轉跡象。展望第一季，億光不可見光產品需求佳、產能稼動率維持高檔，挹注今年第一季業績表現可望淡季不淡。

億光於先前法說會對2021年市場看法釋出樂觀展望，其中隸屬於不可見光領域的光耦合器可望跟進國際大廠腳步，準備調漲價格。

不可見光產品隨著穿戴裝置、網通產品、智能家電、電動車充電樁、工控產品等利基應用市場需求增加，繼日前價格調漲一波，近期可能醞釀下一波漲勢。

億光目前不可見光產品占營收比重超過三成，由於產品少量多樣、客製化，助益億光獲利，此外，耕耘已久的車用產品2021年可望產生效益，億光估車用相關產品占比可望挑戰兩位數。

億光去年在不可見光產品及背光需求回升帶動，全年營收約216億元、年增3.14%，毛利率也提升。前三季每股盈餘2.06元、年增52%，並已超越2019年全年獲利。億光去年業績重回成長，今年在不可見光、背光與車用三大產品成長下，營收挑戰雙位數成長，獲利也可望同步成長。

(時報資訊)