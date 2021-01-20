台中慈濟醫院規劃上呼吸道感染採分流動線，避免交叉感染。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院防疫重要公告。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

衛福部立桃園醫院院內群聚感染擴散社區，台中慈濟醫院升級防疫管制，21日起一般病房、加護病房探病，縮減為1天1次，統一於上午10時30分開始，一般病房1小時，加護病房30分鐘。台中慈濟護理之家取消探訪。原採取預約探病的精神科病房，則取消夜間探病時段。

因應桃園已從醫院群聚擴散社區，台中慈濟醫院緊急召開防疫會議，積極著手準備進一步防疫管制措施，確認將於社區出現超過2例不確定感染來源時，隨即設立發燒篩檢站。急診部分將對自費採檢與公費採檢兩類人員，實施區隔採檢分艙分流，避免交叉接觸。

而對上呼吸道感染、肺炎與不明原因感染而須住院治療病人，也採取分艙、分流措施，安排單獨病房區管制，病房區也將實施門禁管制。醫院與護理之家即日起加強清潔，並一律採用次氯酸水消毒環境。

另醫院教育訓練班與活動，均延後舉行。醫護人員也將管制，不聚集於餐廳用餐。醫院各主管均於單位加強宣導，避免醫院出現群聚感染。

(中時 )