富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組由台北東園國小對上台東豐田國小，東園國小為去年亞軍，不過此戰失誤多，原本一度領先5分，卻連被豐田國小機關槍打線搶分，最後推出主力投手林柏亨、莊昀融才成功止血，以9比8險勝，總教練賴敏男透露有幾名主力因為沒寫功課被禁賽，否則不會贏得這麼辛苦。

此戰東園國小一開局就打出氣勢，一路保持領先，賴敏男表示，「今天前段棒次不理想，還好後段棒次有適時發揮。」

前半場東園國小保持領先，但單場發生4失誤因此影響投手發揮，第4局豐田國小一舉攻下4分，追到僅1分差，賴敏男說這場比賽守備不穩，與球隊主力沒上場有關，「部分主力因為功課沒寫被我放在旁邊，輸贏重要品行更重要，去年也曾發生5個遲到被我罰站，最後被扣倒我也接受這個結果，明天是否上場會再跟他們的導師討論。」

雖然有主力沒上場，不過賴敏男點出剛好有機會讓平時較沒機會的小朋友出賽，他點名林柏亨表現亮眼，往常大約是3支1的實力，但今天不僅雙安，還有一支三壘打，「他很認真、上壘率也高，算是我們主力投手之一，之前暑假時手受傷，休息好幾個月復出，但今天腳又受傷，有點多災多難。」林柏亨後援投球時被打者強襲球擊中後退場。

賽後林柏亨笑說這是他有史以來打擊發揮最好的一次，「以前很少打三壘安打，好像只有一次。」除了打擊有發揮之外，林柏亨在5局下半登板後援，守住領先1分的優勢，「上個盃賽也是分數很近時上場，但上次丟了兩個保送比數被拉開，今天上場只領先1分，擔心發生一樣的事情，今天沒有失分很開心。」

今年小六的林柏亨是中信兄弟球迷，最欣賞吳俊偉和王威晨，尤其他認為吳俊偉在有危機時上場，總是能展現快球速又能解決對手，是他的偶像，此外他也珍藏不少簽名球，最珍貴的是大前輩郭源治的簽名球，自己最喜歡的則是江坤宇的，「還沒拿到王威晨、吳俊偉的簽名球，很希望拿到。」

台北市東園國小。（中華棒協提供）

(中時 )