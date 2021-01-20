搶攻寒假充電商機，博客來今（120）日推出全台最大線上「國際書展」，逾30萬本中文／外文／簡體圖書、雜誌全面1折起，結帳滿千元再享現折100元，還有萬種電子書參展7元起，參展數歷年最多，免出門一次購齊年度好書。

迎接農曆年假，許多民眾會宅在家閱讀紓壓或充電進修，博客來國際書展網羅熱門文學小說、商業理財、心理勵志、語言學習等20多種類型，還有套書專區本本結帳再現折100元，滿足全齡讀者需求。

呼應台北國際書展，博客來1月26日到2月4日推出快閃補書加碼優惠，限時10天折價券天天領，完成簽到還可再抽999元禮物卡。預估書展期間帶動整體書籍業績成長逾一成。 據博客來銷售統計，邁入2021年來買氣最旺類別為商業理財書，延續去年銷售力道，業績成長率仍維持在2成以上，國際書展7日暢銷榜前10名中更有6本是商業理財，可見世界局勢持續不穩，國人對理財知識的需求不減。

其次，童書業績成長率較上月成長逾2成，隨農曆年假即將到來，親子共讀需求大增，國際書展中收錄大量的童書套組，選擇多優惠大。

今年國際書展電子書參展數量是歷年最多，超過萬種，折扣下殺最低7元起，吸引大批重視自我成長的上班族下單。

博客來表示，2021國際書展參展書籍2020年度百大書單，暢銷榜TOP3《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》、投資理財類冠軍《我畢業五年，用ETF賺到400萬》套書、影視偶像《刻在你心底的名字：劇本原創小說》等，都祭出7折優惠。

(工商 )