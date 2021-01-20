文創投資「天使放大」攜手原創音樂孵化器「StreetVoice街聲」組成戰略聯盟創投合作，提供音樂人資金等資源支持，並提供專業版權發行服務「派歌」機制，期待孕育更好的創作內容。

此次戰略聯盟創投合作由「StreetVoice街聲」提供產業諮詢及評估，「天使放大」主導投資決策，將音樂製作與資金對接，重點投資項目為EP及專輯版權、演唱會，不限音樂內容。

「天使放大」單案平均投資額為150萬～500萬元，主要採「收益回報型投資」模式，不取得版權或公司股權，以作品發行後的收益抽成作為投資報酬，保護創作者權益且使其不為前期開發資金困擾，加速文化內容開發進程。

被投資音樂作品將可由「StreetVoice街聲」旗下的數位發行品牌「派歌Packer」代理發行。派歌代理全球超過2,000組音樂人、200個音樂廠牌，上架遍佈204個國家，代理歌曲2019年度總點聽超過60億次，透過公平的版權系統與透明的結算機制，提供行銷資源與上架網絡，達成專業一站式服務。

(工商 )