受到疫情影響，不用出門甚至不用露臉，就可以在家自製節目的Podcast，受到年輕人喜愛，愈來愈多人想了解，究竟Podcast該怎麼做。由「好好聽FM」主辦的第一屆播客大賽，初賽評選出30組入圍者後，日前舉行培訓課程，共有26組37位參賽者來參加，其中包括律師、心理諮商師、電台人員、大學生和學校助教等都進入複賽，到場聆聽大師授課，期待能跨進Podcast領域。

「好好聽FM」邀請大師級講師傳授心法，與學員們互動熱烈。當天授課老師有廣播及戲劇配音大師袁光麟，及深受年輕人喜愛的廣播節目主持人、政大廣電系老師的咖啡貓楊盈箴。袁光麟以戲劇《瑯琊榜》對話，分析聲音的多元變化與運用，也讓學員們實際演練，開拓聲音表現的寬廣度；咖啡貓以實例分析播客播講內容分類，並與學員們探討如何發現自己內在力量，增強製播優質內容的信心。

培訓同學大合照。（好好聽文創提供）

「好好聽FM」內容長田麗雲以自身學養經驗，探討播客的基本功養成，田麗雲有深厚廣播資歷，得過8座金鐘獎，並帶領新竹「ic之音竹科廣播電台」拿下多項具代表性大獎。「好好聽FM」總經理劉忠繼也擔任講師，他對聽課學員的素質優秀感到驚喜，「有幾位沒能來上課是因住在紐約、澳洲及屏東無法出席」。

劉忠繼表示，除多位居住海外，近半數來自台北以外地區，顯現網路平台跨越地域的基本特性。參加培訓的入圍者，大多是20、30歲的年輕人，完全符合Podcast熱潮最大多數的使用群體。入圍作品內容豐富，以參賽者生活、學習加上各種創意，透過口語播講，製作出有內涵的作品。

最後評選結果將在29日公布獲獎前3名，另開放22日至27日網路投票，選出網路最佳人氣獎。未免有遺珠之憾，「好好聽FM」計畫在未來製播廣播劇及新型態節目時，將邀請幾位深具潛力的年輕播客參與製作演播。

(中時 )