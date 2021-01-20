日本航空（JAL）一架客機，今天從東京羽田機場起飛後，在駕駛艙的窗戶發現裂痕，折返羽田機場，機上人員無恙。

日本朝日電視台報導，日本航空141班機在日本時間上午7時50分從羽田機場起飛，飛往青森，起飛後在駕駛艙的窗戶上發現裂痕，折返羽田機場，於上午9時15分左右降落。

至於為何窗戶上會出現裂痕，目前還不清楚原因。

日本航空表示，機上共有48名乘客，與7名機組員，共55人，沒有人受傷，乘客事後改搭其他班機。

(中央社)