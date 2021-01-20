日航客機駕駛艙窗戶出現裂痕 折返羽田機場 13:442021/01/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日航客機駕駛艙窗戶出現裂痕 折返羽田機場。(示意圖／達志影像shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本航空（JAL）一架客機，今天從東京羽田機場起飛後，在駕駛艙的窗戶發現裂痕，折返羽田機場，機上人員無恙。 日本朝日電視台報導，日本航空141班機在日本時間上午7時50分從羽田機場起飛，飛往青森，起飛後在駕駛艙的窗戶上發現裂痕，折返羽田機場，於上午9時15分左右降落。 至於為何窗戶上會出現裂痕，目前還不清楚原因。 日本航空表示，機上共有48名乘客，與7名機組員，共55人，沒有人受傷，乘客事後改搭其他班機。 桃機三航廈土建工程招標 三星物產攜手榮工 過2關 周華健被電臉皮直抽 吳宗憲豪喊包500張演唱會票 (中央社) #羽田機場 #羽田 #機場 #日本 #窗戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民航業寒冬 法蘭克福機場運量創近40年新低 16:042021/01/19 國際 模擬共軍奪佔桃園機場 陸軍訓練用UAV無人機首亮相 12:072021/01/19 政治 工業局攜資策會 推服務型機器人 04:102021/01/19 投資理財 加州男子怕染疫躲機場禁區 靠乘客食物果腹3個月 17:522021/01/19 國際 舊好茶居民疑似中風 警消吊掛下山送醫 18:452021/01/19 社會 航空貨運史上最好 桃機物流基建 2重砲上膛 04:102021/01/19 財經要聞 疫情來勢洶洶軍方如臨大敵 國防部下令官兵避免前往桃園 21:592021/01/19 社會 交通局邀請議員下週二視察北屯機場 葉昭甫：空間不是問題 18:082021/01/19 生活 國民黨智庫整理防疫旅館資訊供參 建議政府分區聯盟互援 15:592021/01/19 政治 郵政物流園區動土 2025完工啟用 04:102021/01/19 地方新聞 中華電 5G網速摘下三冠王 04:102021/01/20 產業．科技 國際熱門新聞 【拜登就職】川普夫婦不迎接 拜登女兒說話了 - 政治圈 【拜登就職】說長子才該是總統 拜登難忍心痛淚崩 - 國際 拜登就職典禮A咖星光燦爛 川普又輸氣炸了 - 國際 【拜登就職】自立門戶？華爾街日報爆料：川普有意成立新政黨 - 國際 分享辱罵王室影片犯29罪 泰女要坐牢43年創紀錄 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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