日本靜岡縣3名感染英國變種新型冠狀病毒的患者中，最先出現症狀的20多歲女性，很可能是在縣內被傳染。靜岡縣政府認為，要說變種病毒已擴散也不奇怪，呼籲民眾徹底防疫。

日本放送協會（NHK）報導，靜岡縣18日確認轄內3 名男女感染英國變種病毒，包括20多歲女性及其密切接觸者的40多歲女性，還有一名60多歲男性，且這名男性的密切接觸者，也在19日病毒篩檢呈現陽性。

靜岡縣政府表示，20多歲女性本月上旬出現症狀，在有可能被傳染的上個月中旬後的期間，都沒有離開過靜岡縣，因此研判很可能是在靜岡縣內被傳染。

靜岡縣政府認為，要說變種病毒已擴散也不奇怪，未來縣內所有檢體都將送到日本國立傳染病研究所，並將持續就疫情擴散進行調查。

靜岡縣政府面對變種病毒入侵社區，19日已自行發布「感染擴大緊急警報」，呼籲民眾避免跨縣移動與不必要及不緊急的外出，徹底採取不跟家人以外的人聚餐等防疫措施。

(中央社)