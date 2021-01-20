立法院藍綠立委為NCC155億補助5G電信業者的前瞻預算槓上。民進黨立委陳歐珀昨說馬政府過去也補助過4G業者。國民黨團總召林為洲跟陳歐珀對賭，如果馬英九當時有補助，他辭立委，若沒有補助，陳歐珀辭立委。林為洲今天開記者會進一步揭露陳歐珀、鄭運鵬、王定宇都收過遠東集團政治獻金，「點出問題的該下台，還是拿錢護航的該下台？都不用迴避一下哦！」

林為洲強調，馬政府提出的「加速行動寬頻服務及產業發展方案」，當時的行政院院長張善政指示重點在於輔導業者加速4G應用與服務之普及，尤其是需要4G才做得到之有感服務，總金額為127.91億元，且方案逐年編列，共分為5項建構計畫，例如：加速行動寬頻網路佈建、提昇消費者權益保障、行動寬頻尖端技術人才培育；或是基地台的建置需要公有地，則有政府出面協調等等；或是開創中小企業世界級 4G 智慧群聚行動應用服務等等。

林為洲進一步指出，當年推動「4G加速行動寬頻服務及產業發展方案」-加速行動寬頻網路佈建專案中，不是把標金直接「退佣」給業者，電信業者必須與縣市政府合作，由政府釋出公有地建構基地台，在偏鄉、原鄉設立基地台，根本不會直接補助電信業者，更不會補助業者建構基地台等相關基礎建設，怎麼能跟蔡政府提出的「5G網路建構計畫」直接補助電信業者155億元建構基地台來比較？

藍委賴士葆表示，蘇內閣所推動的5G基礎建設，根本就是直接補助電信業者「就地分贓」，預算一過，現在連分贓都開始吵成一團「一桃殺五士」，賴士葆同時呼籲民進黨，不要「竹竿裝菜刀」、「張飛打岳飛」、混淆視聽，掩護「退佣」業者的行徑。

林為洲也指出，去年9月8日五大電信業者在遠傳電信董事長徐旭東帶領下，拜會新任NCC主委陳耀祥，直接挑明5G標金過高，要求從標金提撥「一定」金額「補助」。果不其然，NCC在前瞻計畫第3期編列155億元預算，補助業者建構基地台，接受遠東集團2020年立委選舉政治獻金的綠委鄭運鵬、王定宇、陳歐珀，「如此護航財團難道沒有對價關係？誰該要下台？陳歐珀不該出來講清楚嗎？」

(中時 )