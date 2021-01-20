知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年驚爆在上海腦溢血昏迷，至今仍專心養病，養育一雙子女的重擔由前妻陸元琪一肩扛起，沒想到今天凌晨她突然po文吐露，家裡有不能再去上學的孩子，「我不知道教育界怎麼了」，甚至已找律師處理，一番話讓粉絲非常擔心。

陸元琪與袁惟仁離婚後，袁惟仁因生病未再現身，她與兩個孩子也表示至今沒能跟孩子爸聯絡上，她就此母代父職，不但復出上節目，也積極經營直播與商城，最近甚至還在臉書po文賣衣服， 看得出來非常努力在維持生計，沒想到家裡還有別的事情要操心，今凌晨2點多她在臉書發文，吐露暑假過後她的人生變了，「家裡有個因為某個恐怖因素不能再去學校上學的孩子」。

陸元琪說，她因此日也顛倒，白天要工作之外，晚上還得回家煮東西給這個孩子吃，話鋒一轉，表示不知道教育界怎麼了，「感覺好像是...讓自己成為一個壞人或事不干己的人，便能在社會上立足」，似乎隱諱地在述說孩子不能上學的原因，「這個沒有公理，講謊言就能存在的世界，我不要」。

她也在個人帳號上貼出一樣的文章，並在底下留言欄補充：「我的版面上有許多好友都有小小孩，建議大家孩子能出去就出去，不能出去就想辦法自學，這裡的教育界太爛了」，粉絲看了她的po文，紛紛表達關心，有人勸慰「小孩比妳想像得堅強」，陸元琪則無奈回應：「等到有一天我把事情說出來，您就能明白這不能說出來的痛了」，並透露已請求律師協助了，只是「擺爛的人一樣擺爛」，但承諾一定保護好孩子，「我從來不使用暴力，以前不會，現在也不會，我只能求神拜佛還給我們家一個公道」。

(中時新聞網)