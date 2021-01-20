國民黨寄公文給中央委員催繳黨公職分攤金。(黃福其攝)

國民黨催繳去年職務捐，附上印有「中國國民黨政治獻金專戶」的匯款單，表示錢進到此專戶才算數。(黃福其攝)

國民黨最近催繳109年「黨公職募款責任額（職務捐）」，要求中常委、中央委員須把錢繳進「國民黨政治獻金專戶」才計入，繳給其他單位或地方黨部都不算數，不少中常委及中央委員認為一頭牛剝數層皮，由28位代表聯名，提案送今天中常會「建請黨中央召開臨時中央委員會，討論中常委中央委員黨職金認定之合理性」，揚言若無合理回應，下周將聚集中常會外自行召開臨時中全會，向黨主席江啟臣拍桌，甚至翻桌。

此事經本報獨家報導，國民黨中央上午緊急溝通，今天中午發表聲明，表示尊重常委的提案還有中央委員的意見，並提出五點說明如下：

一、黨公職募款責任額並非江主席創立的制度，且於105年11月洪秀柱主席時代，為因應黨產條例通過黨產被凍結之情勢即已創立，已經行之有年，更是黨內決策機關通過的具體規範。本辦法係經109年11 月25日第二十屆第146次中常會會議修正通過，落實制度是中常會交付給主席還有黨務同仁的工作，如果認為制度有問題，應該就制度進行討論，而不是淪為人身攻擊。

二、110年以後調高之黨員黨費、新增之黨代表分攤金還有地方公職的分攤金都是交由地方黨部運用，其目的在健全地方黨部之財源。至於中央委員的募款責任額交由中央運用，才能確保中央、地方黨部的財務穩健。

三、黨務運作困難，除了人事預算之外，執行萊豬公投，面對各項罷免、補選案，包含主席、秘書長都主動對外募款、借貸，絕對沒有不願意募款、借貸的問題。

四、媒體報導江啟臣主席的募款責任額部分，國民黨表示，江啟臣主席達成額度已經超出現有制度對於黨主席年度募款1,000萬元的要求，甚且中央部分之黨公職人員募款責任額達成率已高達84.5％，遠高於財務改革方案之70％，可見此一制度大多數人仍然支持；惟對於有人刻意造謠抹黑，不利於黨內團結，令人失望。

五、本黨109年可用之財源統計約4.38億元，其中政黨補助款2.36億元及總統競選經費補助款1.66億元，共約4.02億元，惟償還106年至 108 年借款共2.73億元，僅餘1.65億元，本黨一年之財務需求約3億元，初估缺口1.35億元。加計去年為辦理高雄市長補選、遊行、陳抗、公投推動，等活動所需經費，全年財務缺口超過1.6億。幸賴主席、祕書長等人募款及各級公職人員募款，並由主席、祕書長等另對外借款8000萬元，以為因應，特此說明。

(中時 )