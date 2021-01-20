57歲著名歌手巫啟賢和老婆彭美君結婚21年，育有兩個寶貝女兒，21歲的長女巫詠歡吾家有女初長成，不僅遺傳到媽媽的美貌，身材玲瓏有緻，近日曬出一張比基尼美照，辣翻網友的眼睛！

巫詠歡19日透過IG上傳一張養眼美照，畫面中，她把一頭黑髮全部綁成包子頭，身穿膚色的兩截式泳裝，隱約露出事業線和北半球，腹部狀態平坦緊實，完美展現S型的青春身材，以及略帶小麥色的健康皮膚，短短不到一天就吸引1000多名網友按讚。

巫詠歡繼承了老爸的音樂細胞，放棄紐約大學獎學金，考上美國當地知名的音樂殿堂------波士頓伯克利音樂學院，持續深造表演跟作曲，巫啟賢雖然捨不得和女兒分隔兩地，仍支持她追求夢想，在微博PO出機場的離別照，寫道：「歡歡終於要去伯克利音樂學院報到了，妹妹在機場與姐姐難分難捨，在寫給姐姐的信裡說：我要開始過著沒有你在身邊的日子了，我會想你，記得我深深愛你，PS：我又寫了一封信塞在姐姐的行李箱裡，信封上寫著只有很想念很想念的時候才能看。」濃密的家人之情令人動容。

巫啟賢一家人感情好。（圖／微博@巫啟賢）

事實上，熱愛音樂的巫詠歡雖然有星爸，但闖蕩演藝圈全靠自己，18歲時參加選秀節目《聲林之王》沒人知道她是巫啟賢的女兒，從千人的海選一路過關斬將到一對一比賽，自彈自唱的功力令兩位導師蕭敬騰、林宥嘉誇讚連連，未來星途備受看好。

(中時新聞網)