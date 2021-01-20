台中市議員陳清龍將於1／24日，在豐原區大明路228號的豐原服務處，舉辦「Happy牛year 本周日捐發票贈春聯」活動；包括發票換春聯、好福氣年畫及紅包袋墨寶義賣、相揪鄰居做愛心、喝茶呷圓慶圓滿等。陳清龍強調，當天義賣與發票所得將捐贈慈善單位，歲末年終歡迎大家一起來傳遞善心。

陳清龍說，1月24日上午9：30-11：30，將舉辦「送暖過好年公益活動」，只要準備5張11月至1月發票或是50元，就能獲得大師葉登聰、陳志聲等現場揮毫春聯一副；民眾可以自備詞句，特殊尺寸煩請自行準備紅紙。登記時間：當天上午9點30至11點開放登記。

陳清龍指出，「好福氣年畫及紅包袋墨寶義賣」是邀請年畫老師現場創作，讓今年的紅包袋別具特色，年畫、墨寶、手繪紅包袋限量義賣。「相揪鄰居做愛心」是豐原服務處的鄰居好朋友們共同參與，多肉盆栽、自種椪柑、自製天然的黑糖薑片、生活小物等，部分收入也加入義賣行列。

陳清龍強調，「喝茶呷圓慶圓滿」活動，即潤心茶會現場分享好茶，服務處還準備暖呼呼的湯圓供民眾享用，數量有限用完為止；當天義賣與發票所得將捐贈慈善單位，於霸王級寒流來襲時，大家攜手一起傳遞善心，關懷社會上急需幫助的團體與慈善單位。

(中時 )