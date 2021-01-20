這些特殊妝容，耗時將近3節課上妝，學生成就滿滿。（校方提供／李宜杰台南傳真）

為了呈現最完美的妝容，學生在水性顏料的運用上下足功夫。（校方提供／李宜杰台南傳真）

台南市長榮女中擁有百年歷史，美容科也是學校閃亮招牌之一，為打造不一樣的期末考，美容科老師胡美智特別以音樂劇《貓》為發想，鼓勵學生嘗試特殊妝容，同時還建議學生戴上貓耳、貓尾巴，提高造型完整性，並於期末考當天舉行走秀，學生紛紛展現自信步伐，像極了一場時尚盛會。

為讓學生有個不一樣的期末考，美容科老師胡美智在《彩繪造型設計》課程中，提出以音樂劇《貓》為構想，讓學生模仿舞台妝容，並戴上貓耳、貓尾巴，仿佛重現音樂劇《貓》，觀秀的學弟妹們仿佛神遊「貓的世界」。胡美智分享，不要小看這些特殊妝容，除耗時近3節課上妝，包括走秀的音樂、攝影、走位等，都由學生一手包辦設計，成果集3年所學知識。

胡美智稱，在正式走秀前，曾安排一節課讓學生試化，但由於相較一般油性化妝品，學生較難掌握水性顏料渲染的顏色與調配，讓不少學生碰壁紛喊「好難！」好在學生發揮實驗精神與毅力，在一次次的練習下，終於在走秀當天發揮所長，一場時尚盛會完美落幕，師生成就滿滿。

胡美智坦言，這次的活動對學生來說，可謂職場前哨戰，她提醒，未來出社會接案後，所面臨到的突發狀況層出不窮，如何穩住心情，將自身專業發揮淋漓盡致，才是這場走秀要帶給學生們的課題。

校長蔡玉敏表示，長女美容科、時尚造型科一向為學校的2大招牌科系，美髮、美膚、彩妝、整體造型等扎實訓練，讓畢業生在業界都有不俗表現。蔡玉敏也指出，長女以技職為教學核心，著重的是學生畢業後能否具備就業能力，因此理論與實務不可偏廢，學生從做中學，效果也翻倍。

(中時 )