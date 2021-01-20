確診看護感染源仍不明，陳時中召開記者會說明。（中時新聞網）

本土個案關連圖。(指揮中心提供)

衛生福利部桃園醫院院內感染持續失控，除原本的感染源案812美國入境的確診者外，至今已造成2名醫師、4名護理師、2名護理人員家屬、1名外籍看護共九人確診，今再增一名護理師的家人確診，累積達10人確診。

中央流行疫情指揮中心今(20日)公布國內新增1例本土個案（案870），為確診護理師（案839）的祖母，兩人曾經同住。

指揮中心指出，案870在1月11日匡列為案839的接觸者，便進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；但個案18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫，並再次採檢，於今日確診。因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

另指揮中心今也針對近日以來的本土確診案例，相關採檢情況整理說明：

🔴案852護理師所接觸的病患及陪病者共80人，其中有4人為新增加的，仍在檢驗中，其餘76人為陰性；而該案在診所及藥局共7位接觸者，新增診所患者及陪病家屬2人，9人檢驗結果均為陰性；而實習師生8人的檢驗結果也都是陰性。

🔴案856主治醫師的醫院接觸者共164人，其中接觸病患及陪病者共46人，新增3人檢驗中，其餘43人皆是陰性；院內員工118人，新增7人檢驗中、109人陰性、2人陽性（案例863與案868）；社區接觸者19人皆為陰性。

🔴案863女護理師醫院接觸者共52人，接觸病患及陪病者共14人，12人採檢結果為陰性，2人檢驗中；社區接觸者共17人，5名家人中有2人確診，分別為丈夫（案864）與女兒（案865）、實習師生11人皆為陰性、其他接觸者1人，檢驗結果為陰性。

🔴確診護理師的丈夫（案864）與女兒（案865）的社區接觸者共24人，其中有7名非同住親屬，其中6人採檢結果為陰性，1名檢驗中；職場接觸者則有17人，15人陰性、2人檢驗中。

🔴案868護理師的醫院接觸者共9人，7位接觸病患及陪病者，目前已採檢3名，4名待採檢，2位院內員工皆已採檢，仍在檢驗中；而社區接觸者有4人，其中3位為家人皆在檢驗中，其他接觸者1人也在檢驗中。

🔴案869越南看護的社區接觸者共8人，4名同住家人檢驗中、4名非同住家人，1人檢驗中、3人等待採檢。

🔴案870為案839女護理師的接觸者，於1月11日起就開始居家隔離，因此不匡列接觸者。

(中時新聞網)