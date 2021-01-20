富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組東園國小以9比8戰勝台東豐田國小，拿下本屆首勝，東園國小隊長莊昀融此戰有三壘打好表現，也是最後一任投手，為球隊守住勝利，其實他除了場上表現受到教練好評之外，其實功課也相當優秀，剛結束的段考也考第一名，總教練賴敏男看好未來有U12國手潛力。

「莊昀融是我們的一號先發，控球犀利、球速上等，最快有105公里，是球隊球速最快的，看好能成長到110公里，有機會成為U12國手，前途很看好。」賴敏男稱讚莊昀融是三拍子好手，今天僅有1支三壘打表現，對他來說已經算打得不好了，「明後天應該會有所發揮。」

賴敏男點出莊昀融是球隊中品學兼優的好手，每次都考第一名，分數放在普通班也完全不輸，尤其外型清秀帥氣，在學校很有人氣，選他當隊長希望能成為榜樣。

莊昀融則透露自己每次回家一定要讀半小時的書，課本或課外讀物都不限，最近喜歡看歷史故事，「功課每次都拿前三名，這次段考考第一名，最喜歡數學，因為數學每次都考95分以上，比較有成就感，英文也不錯。」

教練看好未來能當國手，莊昀融自己也有期待，「以前沒當過國手，想試試看。」此外他的偶像是日本投手佐佐木朗希，因為他投球內容很好，表現又很穩定，東園國小的學長張奕在上個月回母校指導小學弟，也是他的偶像之一。

東園國小莊昀融。（中華棒協提供）

(中時 )