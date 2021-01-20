「大呷麵本家故事館」展示精緻的袖珍模型，介紹製麵產業的過程與歷史。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「大振豐陽傘文創館」擁有全台首創組傘、繪傘體驗。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「台灣氣球博物館」提供體驗氣球DIY的樂趣。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台灣首座公立的「豐原漆藝館」展示生活常用的鍋、碗、瓢、盆等漆器。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

國中、小學即將放寒假，台中市觀光旅遊局結合大甲、北屯、豐原、神岡等產業故事館及著名觀光景點，規劃3大主題路線，匯集糕餅、木工、薩克斯風、茶葉、布藝等多元豐富的展示內容及各式DIY體驗活動，邀請全家大小趁寒假來趟職人體驗，寓教於樂，豐富孩子視野。

觀光旅遊局長林筱淇首先推薦「美食饗宴」，可以造訪以芋頭酥聞名的「阿聰師芋頭文化館」，或「大呷麵本家故事館」探索Q彈麵條的奧秘，從精緻的袖珍模型中認識製麵產業的過程與歷史。順遊「匠師的故鄉」，與孩子們疊土窯，潮間帶捉螃蟹，欣賞美麗日落。

「生活創意」路線擁有全台首創組傘、繪傘體驗的「大振豐陽傘文創館」；「紙箱王博物館」顛覆對紙箱的想像，展示比薩斜塔、英國大笨鐘、巴黎鐵塔等，帶你一秒環遊世界。林筱淇說，這條路線鄰近大坑多條登山步道，是與孩子們大口呼吸、強健體魄的好選擇。

「玩美藝術」路線可到台灣首座公立的「豐原漆藝館」，從生活中的鍋、碗、瓢、盆認識漆器，感受藝術的氛圍。也可前往「台灣氣球博物館」體驗氣球DIY的樂趣。另可順遊豐原廟東夜市，品嚐菱角酥、鳳梨冰、排骨麵、鹹蛋糕等經典美食，為遊程畫下最難忘的句點。

台中市觀旅局邀請大家來台中安心旅遊，體驗優質的產業故事館、特色美食及高品質的休憩環境，一起共創親子歡樂時光。目前仍為防疫期間，提醒民眾落實勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請配戴口罩。

(中時 )