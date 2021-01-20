國民黨位在高雄市鳳山區精華地段、前高雄縣黨部大樓歷經8次拍賣後，以2384萬6000元標脫，最近卻傳出得標者疑為與綠營關係密切的「三禾資產公司」。房仲看好該區段發展，未來若以商辦出租，5年可望回本。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，該建物目前屋齡34年，所在的曹公路一帶，鄰近高雄捷運鳳山站，距離台鐵鳳山站也不遠，正居鳳山市中心，地段條件頗佳，若該物件將來1樓做店面使用，2至4樓做辦公室出租，應可使投資效益極大化，5年可望回本。

張旭嵐分析，以當地鄰主幹道的店面，單坪月租金約1000至1500元高標計算，該物件1樓店面可月收20至30萬租金；2到4樓規畫辦公室，則有望以500元的單坪月租金向企業招手，每月收租約30至35萬。

張旭嵐表示，合計全棟若做商業使用，在滿租的情況下，全年進帳租金約600至780萬，以取得總價約2400萬來看，5年內可望回本，若依建築50年耐用年限來看，新買家至少還可以收租15年，投資報酬率相當可觀。

信義房屋文山建國店店長張智堯分析，高雄鐵路地下化後，鳳山區曹公路縫合接通文衡路，加上鳳山火車站正興建商場、電影院，區段正蓬勃發展，成為房市紅利，鐵路地下化後房價漲幅1成。

張智堯指出，該物件緊鄰高市警察局刑警大隊、曹公國小、圖書館，生活機能佳，房市交易熱度高，舊店面地坪25至30坪，成交價落在2、3000萬，而這半年內售出的新店面行情則突破3000萬。

張智堯認為，該物件坪數夠大，用途相當廣泛，要看建築師如何規畫，若重新取得相關使用執照，可發展長照事業、補習班，或是分租商辦使用。

(中時 )