前衛生署長楊志良一張去年搭捷運未戴口罩的照片，遭綠營人士猛烈攻擊未作好防疫。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書發文，直指去年 8、9月防疫等級與現在完全不同，楊志良去年夏末秋初搭捷運的照片，實在不知道和現在造成院內感染有啥關聯？是要證明楊前署長造成北部某醫院感染嗎？會附和的人沒有證明楊署長說錯了什麼，反而證明台灣公民邏輯推廣需繼續加強吧。

鄭照新說，楊前署長說的很清楚了，楊是在檢視醫院的SOP有無按實操課，現在連陳時時中部長也開始按著同樣的方向檢討，綠營是在激憤什麼？更不用說楊前署長討論的都是這間北部醫院的責任，但是在全國防疫的大方向上還是呼籲要全力挺時中，綠營人士拼了命的攻擊楊前署長，反倒顯得有些怕責任向上延燒的心虛了吧。

鄭照新也引去年6月4日罷韓投票前兩天，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布「尖峰時段搭捷運一定要戴口罩，但若離峰、車廂空曠能保持社交距離的話，可不用戴。」為例指出，難道去年6月4日的措施不是基於專業，而是為兩天後的投票政治助攻嗎？「以政治攻防看人民健康反而漏餡，真是不知今夕何夕。」

(中時 )