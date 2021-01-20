長安醫院神經外科醫師朱彥澤指出，透過核磁共振檢查，確診余伯伯是第四節腰椎嚴重神經壓迫。（馮惠宜攝）

62歲職業司機余伯伯去年12月初，右邊的腰莫名開始疼痛，甚至痛到睡不著，到長安醫院神經外科看診，透過核磁共振檢查，確診是第四節腰椎嚴重神經壓迫，後經過「微創脊椎手術」治療，當天術後疼痛立刻緩解。余伯伯開心表示，手術疼痛少傷口也小，效果很好，微創手術真是太神奇了。

余伯伯說，八、九年前也曾開過腰椎手術，不過那時是在其他醫院透過傳統手術治療，傷口很大也很痛，休養很久才回去工作。這次再發作痛到懷疑人生，這回的主治醫師神經外科醫師朱彥澤從台南轉任台中長安醫院，特地遠從嘉義來看診。

余伯伯說，聽從建議透過「微創脊椎手術」治療，發覺跟第一次傳統手術很不一樣，很神奇完全不會痛，而且手術麻醉退了之後，就可以下床走路、正常作息，很感謝醫師還他人生。再休養一段時日，就可以回到工作崗位。

朱彥澤表示，與傳統開放式脊椎手術不同，如今微創脊椎手術是透過顯微鏡及內視鏡，精準處理神經壓迫的部位，可以更快、更安全，並且能縮短恢復時間，主要原因是與傳統開放手術相比，微創脊椎手術對肌肉和軟組織的創傷較少，大多數患者在術後當天及隔天，即可下床自由行動，快速回復到日常生活。

朱彥澤表示，下背痛是常見慢性疼痛症狀，許多患者，特別是中老年人，常常因疼痛糾纏影響生活品質。呼籲有這類病兆的民眾不要害怕，隨著醫療科技技術進步，目前趨勢逐漸朝向「微創脊椎手術」以減少手術風險、術後疼痛及縮短病患恢復期，提升術後生活品質為目標，對於擔心手術風險與術後疼痛不適的病患是一大福音。

(中時 )