家長拿出驗傷單。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南一名3歲男童去年12月31日從幼兒園放學回家後，家長發現其雙頰紅腫，追問得知竟是遭老師打傷，家長向幼兒園調閱監視器，發現部分關鍵畫面訊號異常、調不到資料，幼兒園則堅決否認施暴，家長報案，警方14日已將全案依傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦，台南市社會局也會同教育局介入調查釐清真相。

這名3歲男童是去年12月31日從幼兒園放學後，當天家長就察覺兒子左右臉頰紅腫，覺得有異，元旦帶兒子到醫院急診並由醫師開立驗傷單「意外被人打、撞」之初期照護，家長隨後也報警。

元旦連假結束後，家長與警方到幼兒園調閱監視器，但礙於監視器有的角度因故障，無法顯示畫面，家長質疑幼兒園有所隱瞞，提告傷害。

台南市教育局、社會局接獲後已介入了解釐清。社會局表示，家長質疑兒子遭幼兒園老師用紙棒打臉，但幼兒園否認並主張老師並未打孩子，面對家長指控，感覺很無奈，園方也強調，目前全案已進入司法程序，不便對外說明。

(中時 )