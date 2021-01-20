五張犁抽水站提前在汛期前完成設備檢查及缺失改善。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市水利局派員進行水門檢查，並在汛期前改善缺失。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

氣候變遷，極端氣候頻繁，目前雖處於抗旱階段，但台中市水利局因應2021年汛期的嚴峻挑戰，已完成轄管水利建造物檢查，包括1條市管河川、132條市管區排、9座滯洪池、5座抽水站及53座水門等，並於汛期前改善缺失，以減緩梅雨、強降雨及颱洪豪雨所帶來的災害。

「預防勝於治療！」水利局指出，根據現行水利建造物檢查安全評估辦法規定，須於每年5月1日汛期前完成立即改善項目。為爭取足夠時間辦理相關改善措施，水利局年度檢查作業提前於前一年度年底前檢查完畢，並針對整年度地震、豪雨等特殊事故，啟動不定期檢查。

此外，針對水利建造物檢查缺失列為注意改善或計畫改善部分，水利局亦會定期追蹤缺失狀況並依情節排定修繕期程完成改善，以因應汛期強降雨、颱風豪雨帶來的考驗。

水利局建議民眾下載防災利器「台中水情APP」，隨時掌握中市最新水情，除包含全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊外，並結合天氣、路況及空氣品質等生活訊息。

(中時 )