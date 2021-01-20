倫敦交易所周二指出，對路孚特(Refinitiv)的270億美元交易案，應該在1月29日完成。完成對該金融數據供應商的收購後，倫敦交易所將與彭博展開競爭。

交易所預計在未來幾天完成全股收購後，在很快的時間內，將通過所有監管單位的批准。歐盟監管單位已在1月13日通過該交易案。

企業尋求一站式服務，在傳統股市交易外，許多交易所希望透過收購，來獲取更多金融資訊。

歐盟反壟斷單位在上周表示，儘管對收購案有許多擔憂，但已透過「補救措施」來彌補，並通過該交易審查。倫敦交易所必須將義大利證交所Borsa( Italiana)以43億歐元賣給泛歐股市交易所(Euronext)。

路透新聞母公司湯森路透在2018年將Refinitiv多數股權賣給私募公司黑石集團，當時對Refinitiv的估值為200億美元；目前湯森路透擁有45%的Refinitiv股份也將賣給倫敦交易所。

合併後的倫敦交易所規模將僅次於彭博LP公司，超越標普和IHS Markit的合併。

(時報資訊)