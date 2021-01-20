至善高中校長帶頭，師生齊運動愛上跑步。(至善高中提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市至善高中新任校長蔡永智是名桌球運動健將，在他上任後更在體育專業領導下，將學校近十年來，推展的「慢跑」活動，更落實在每個學生身上，他更經常換上運動服陪學生一起跑，身體力行帶領學生愛上跑步。

至善高中每周一、周五都由校長親自督導師生一同晨跑，蔡永智說，學生在一早就擁有好精神，好心情，準備展開一天的學習，也可透過跑步認識自己、強健良好體魄。。

蔡永智說，特別選在學期最後一天，防疫廣播結業式前師生齊跑，就是要鼓勵同學們面對任何事物，都要「持之以恆」都能「有始有終」，養成堅持到底的奮發精神。

至善高中副校長陳彥呈說，學校操場是非常難得的原生操場，名為「鷥路」，也在近日內完成三年一次的定期保養 ，包含翻土、維護、保養的工作，讓學生們更安全地奔跑在紅土跑道上，與自然的草地共存，師生開心、快樂地共同生活在這充滿自然與美麗的校園。

(中時 )