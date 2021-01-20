新冠肺炎滿周年，企業徵才回神，但旅遊航空業短期之內回不去了，104人力銀行指出，高達2.6萬名旅遊航空業職人曾在去年下半年主動求職，其中，又以旅遊業年增率超過44%最高。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇分析，旅遊航空業職人多半具有善於溝通、熱情、耐心的人格特質，盤點職務性格以及所學專業，「業外」成功轉職所在多有，例如空姐退下之後，擔任客服經理、國外球隊隨行翻譯、智慧財產權專利規劃師、製程工程師、主管特助、補習班老師等。

104人力銀行一月線上工作機會數已來到70.6萬個，連兩月回升至70萬大關，也是近五年同月次高，五大產業徵才缺口超越去年，除5G、AI持續走熱帶動電子資訊、軟體、半導體工作數持續增加外，受疫情影響的住宿餐飲業也已緩步回升，徵才動能可望延續。

104人力銀行分析去年下半年曾主動應徵的求職者，並依當時任職產業的年增幅排名，前十大產業中，旅遊服務業、航空運輸業、航空器及零件製造修配業占了三項，共計2.6萬名旅遊航空業職人想轉換跑道，其中，又以旅遊服務業居十大轉職產業之首，人數2.18萬人最多、年增44%幅度最大。

按職務，旅遊航空業中轉職動能最強的前五大職類為：導遊、空服員、旅遊休閒類主管、OP/旅行社人員、領隊。

台灣疫情趨緩之際，住宿餐飲已陸續回復到疫情前的徵才水平，惟旅遊航空業仍未撥雲見日，翁維薇建議，求職者應找市場機會，電子資訊/軟體/半導體相關業、住宿/餐飲服務業、批發/零售/傳直銷業、一般製造業、建築營造及不動產相關業5大產業徵才動鞥強，工作機會多，薪資也較有想像空間。

此外，翁維薇也建議，求職者該尋找自身優勢，從企業經常出缺、長年招募不順的職缺切入，同時比對「職務性格」相近的職缺。例如?「業務」的職務性格為：情緒調適、社交，抗壓、樂觀、敏覺、負責。「門市服務」為：情緒調適、社交、敏覺、負責、同理心。旅遊及航空從業人員多外向、活潑、善於溝通，也為企業偏好的人格特質。

(工商 )