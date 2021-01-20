雅維茉芮日前發行第三張原住民語專輯《雅維的夢》，也是與老公白董合組工作室後的首張音樂作品，找來許多好友情義相挺幫忙，只是兩人求好心切，專輯製作加上MV拍攝等費用還是超過上百萬元，雅維茉芮笑說：「已把結婚金飾拿去借貸周轉，好在最近金價不錯。」歌曲〈巫醫〉找來閃靈Freddy合唱，專輯製作人白董打趣說：「巫醫對上鬼王的組合，相當有趣！」雅維茉芮也將在3/31台北LEGACY舉辦出道首場售票演唱會。

歌曲〈巫醫〉由好友何欣穗擔任配唱製作人，閃靈樂團主唱Freddy獻聲合唱。有鑑於現代不少文明病，僅能靠藥物暫時舒緩，無法獲得治癒，讓她聯想起泰雅文化傳統裡的巫醫：是否當文明世界再也找不到救助時，祈求祖靈帶領迷失的靈魂回歸本位，因為世界需要更多治癒的力量。讓身為泰雅族kinhakul系統巫醫後代的雅維茉芮有了創作靈感，透過聲音的力量給予這個世界每一個心靈得到更深層的療癒。

雅維茉芮新造型由好友黃一峯打造。（獨一無二娛樂文化提供）

配唱過程中，Freddy以金屬式唱腔的吶喊，表現出渴望找到出口的聲音。他錄音當天帶著感冒初癒的喉嚨前來，工作完畢突然笑稱：「喉嚨全好了！巫醫的力量真強大！」雅維十分感謝未曾謀面的Freddy，不但如此力挺獨立音樂人，更是關心被現代文明病症所苦的人，希望藉由此作品讓更多人關心身邊的朋友，聽見心中的吶喊、找到出口。

新專輯由好友黃一峯擔任造型總監，並由他邀來Judy Chou參與合作。黃一峯正在籌備2021女巫祭，初聽〈巫醫〉DEMO就十分喜愛，得知自己祖母與雅維曾曾祖母都是部落裡的巫醫，雙方都覺得驚訝，似乎是祖靈的安排。《雅維的夢》收錄8首全母語新創作，其中邀請文化部認證人間國寶泰雅族-林明福耆老，合唱出2首古老傳泰雅古訓及對後代的祝福，搭上流行另類編曲及泰雅四簧口簧琴-江明清牧師的演奏，讓遺忘已久的泰雅音樂，透過全新改編再次甦醒，獲得全新的詮釋，成為新時代的傳唱。雅維茉芮也將在3/31台北LEGACY舉辦出道首場售票演唱會，購票請上iNDIEVOX獨立音樂網。

雅維茉芮在一峯的沙龍聽DEMO。（獨一無二娛樂文化提供）

雅維茉芮新造型由好友黃一峯打造。（獨一無二娛樂文化提供）

(中時 )