今年農曆春節距今不到一個月，苗栗縣政府召集警察局、18鄉鎮市公所等單位，舉行重要節日安全維護工作協調會，新上任的縣警局長周煥興指出，春節維安工作重點在於治安平穩、交通順暢及民眾安心等3大項目，並落實金融機構防守及民眾護鈔，舉家外出等工作，期望讓縣民過個平安年。

今年農曆春節連假將從2月11日起展開，警政署正式律定加強重要節日安全維護工作，將從2月3日起2月17日止，為了讓縣民眾安心過好年，苗栗縣政府特別召集縣警局、18鄉鎮市公所、民防、義警以及縣調站、海巡署等單位，20日上午在縣警局舉行協調會，由秘書長陳斌山主持。

苗栗縣政府20日上午在縣警局3樓禮堂召開春節連假前後加強治安工作協調會。（謝明俊攝）

縣警局指出，春節前後是各金融機構及民眾現金金流大量流通的時期，易被歹徒覬覦作案，民眾因舉家外出旅遊或是返鄉團圓，住所易遭宵小闖入竊取財物，而青少年寒假期間在外流連，易衍生沈溺於遊藝場所，甚至濫用藥物、吸收入幫派等情事。而交通除了熱門景點車流量增加，更因餐敘衍生酒駕等影響交通安全情事，所以縣警局維安重點工作就在治安及交通等項目。

此外，針對民眾舉家外出後住所安全維護、赴金融機構提領現金護鈔服務等，都是縣警局在春節假期前後時間內所需加強服務的項目。

縣警局並在協調會中，協請縣調站、海巡署、消防局及移民署等友軍單位，加強走私等情資交換，強化各項查察工作，讓縣民過個平安年。

(中時 )