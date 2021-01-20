黃捷生日影片。（摘自黃捷臉書）

高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，昨（19）日是她28歲生日，團隊們私底下偷偷準備驚喜影片，並喊話，「這任期的後兩年，我們要跟著你繼續為鳳山打拚」，其中罷捷總部發言人徐尚賢也給予祝福，並再次力邀黃捷辯論。

影片中，許多鳳山民眾都替黃捷加油打氣，希望她能安全度過2月6日，繼續為鳳山人打拚，無黨籍立委林昶佐女兒也入鏡，用超萌奶音大喊「黃捷姐姐生日快樂」。導演吳念真則鼓勵她，遇到困難就面對它、處理它，最重要是堅定自己的心。

高雄市議員黃捷。（圖／摘自黃捷臉書）

罷捷總部發言人徐尚賢也出現在影片中，除祝黃捷生日快樂外，再次喊話，邀她勇敢接受辯論挑戰，一起面對鳳山人民。民進黨立委高嘉瑜則邀請黃捷有機會一起合唱，其他包括余天、賴品妤、許智傑、趙天麟；高雄市長陳其邁；國民黨立委陳以信、洪孟楷，以及市議員林智鴻、康裕成、王世堅等人，都紛紛送上祝福。

黃捷的團隊在臉書指出，準備影片當下，黃捷正在外面拜訪鳳山鄉親中，雖然生日，但也是從一早就忙著工作，包括交通號誌會勘、拜訪里長、參與社區協會活動，除了滿滿的外出行程外，還要撥空研讀接著第二次臨時會的預算資料，並喊話「闆闆生日快樂，這陣子辛苦你了！」「這任期的後兩年，我們要跟著你繼續為鳳山打拚」。

(中時新聞網)