蔣偉文、楊皓如近日錄TVBS《11點熱吵店》，分享「原來叛逆會遺傳」主題，主持人沈玉琳深信「嚴官府出厚賊」，認為父母越嚴格小孩越叛逆，他提及讀書時爸媽不允許他周末出門，深怕會學壞，但他怎麼忍得住，一次偷偷出門直到晚上10點才躡手躡腳回家，到家一片漆黑，突然燈亮了，爸爸從後方出現，像抓貓一樣拎著他的衣領說：「跪下。」要他跟祖宗道歉。後來他提醒自己，以後為人父千萬不要這樣緊盯小孩。

蔣偉文小時候超皮，他分享妙招，「被賞巴掌，要借力，順勢在地上滾兩圈，演一下」，原來他從小就靠這招，被爸爸發現演技浮誇後，改拿衣架教訓，他回憶被打最慘的一次是小學三年級，從小家裡就不會給零用錢，很羨慕同學下課呼朋引伴一起去買零食，有天發現媽媽褲子口袋掉出一捆錢，他心想：「不能拿全部，我就抽了一張一千元，瞬間變成有錢人。」到學校後超風光，請同學吃東西，還拿剩下的錢買了一盒64色彩色筆。

沈玉琳（右）自曝小時候父母管很嚴。（TVBS提供）

蔣偉文的事傳遍全校，連小1歲的弟弟也聽說，儘管他向弟弟解釋：「運氣好撿到的。」弟弟回家仍馬上告訴父母，媽媽聽了不太對勁，想起自己少了1000元，順勢從蔣偉文書包拿出彩色筆質問：「你有事跟我們說嗎？」他當下選擇說謊：「是美術比賽得獎的禮物。」話才說完，爸爸巴掌就甩下去，他回想當下真的滾了2圈，媽媽還拿出衣架教訓，因他說謊加偷錢，爸媽兩人共打壞5支衣架，讓他印象深刻。

楊皓如則說自己從小就千方百計想離家，結果現在報應來了，跟女兒說地上髒了，請她掃一掃，女兒就幻想自己是灰姑娘，媽媽是後母，最近更對楊皓如放話：「如果對我不好，就要離開去找別的媽媽。」還要帶著楊皓如照片。楊皓如聽了直覺反應：「妳想媽媽的時候要看對不對？」女兒竟說：「我要把妳的照片燒掉。」讓她聽了很難過，明明對女兒很好，孩子卻想離開她。

(中時 )