台北101租戶某會計師事務所公告證實，本土案例案864是公司一名員工非同住的親屬，2人17日曾短暫接觸，該員工18日曾與10名同仁接觸，目前該員工居家隔離、第一次採檢是陰性，10位同仁皆在家自主健康管理。

對此，台北101表示大樓租戶某會計師事務所從18日起陸續進行樓層全面消毒，該租戶有關人員依相關規定進行健康管理。並表示與租戶針對防疫工作一直保持密切聯繫與協調，提高警覺，且依中央流行疫情指揮中心規定，共同做好最高標準的防疫措施。

此外，台北101重申持續以最高標準進行全面防疫作業，每周進行一次大樓公區全面消毒；每小時執行4次全棟空調換氣作業；每半小時消毒擦拭電梯內外部按鍵鈕、電扶梯扶手及廁所；全日全時進行最高強度的電梯排換氣，並於尖峰時刻控管電梯搭乘人數；大樓出入口裝設紅外線體溫偵測儀；落實所有進出大樓的人員皆佩戴口罩，並填寫訪客實名健康聲明書；嚴格管理貨物運送人車，消毒後始放行配送。

(中時 )