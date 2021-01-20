即起強化醫院門禁探病限1時段、病人限2訪客。（指揮中心提供）

桃園醫院群聚擴大！中央流行疫情指揮中心今宣布強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客只限1個時段探視，每個住院病人只限2個訪客，即日起上路，提心民眾多利用視訊或電話方式替代實地探視。

根據指揮中心最新規定，訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，進行體溫量測等健康監測，並落實手部衛生。訪客探視(病)由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

另在陪病方面，住院病人的陪病者(含照顧服務員)以1人為原則，訪客及陪病者需採實聯制登記，落實詢問旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)，並可利用健保醫療資訊雲端查詢系統查詢相關資料。

指揮中心提醒，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院陪病，但居家隔離/檢疫第1天(含)以後且無症狀者，或自主健康管理期間無症狀者，可自費採檢，採檢陰性後可以探病。另也提醒醫療機構工作人員(含外包人員)，應穿戴適當個人防護裝備。

(中視)