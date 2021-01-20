韓國「國民妹妹」IU(李知恩)近期透過社群平台預告即將於1月27日推出最新單曲，讓網友粉絲們非常興奮。出道已有12年資歷的她，無論在音樂戲劇甚至私生活各方面，一直都維持著超高話題性，李知恩向來有「男神收割機」稱號，總是不懼被傳緋聞，大方相挺異性好友像是金秀賢、李準基、GD等人，相對的也經常收到神級前輩像是宋承憲、宋慧喬等所給予的應援寵愛，但其中最受人關注的，是她和前輩劉寅娜之間默契絕佳、互動比親姐妹還更親的閨密交情，令旁人好生羨慕。

IU李知恩與劉寅娜兩人是在綜藝節目《英雄豪傑》認識結緣，今年38歲的南韓女星劉寅娜曾演出《仁顯王后的男人》、《來自星星的你》、《鬼怪》等爆紅夯劇，人氣知名度超高，而就在《加油！純信》拍攝期間，劉寅娜和小11歲的IU李知恩，兩人因為無話不談而成為手帕交，只要一有時間就相約見面。IU小時候家道中落，父母分開生活，與奶奶和弟弟同擠在一個親戚家的房間裡生活，每當感到孤單，她都安慰自己還有奶奶這個精神支柱。從小對親情渴望，讓IU在劉寅娜身上找到「被愛、被在乎」的歸屬感，有次 IU 被誤傳與 Super Junior成員銀赫親暱合照，社會觀感八卦議論紛紛，劉寅娜一得知消息，立刻買好大量食物跑去安慰IU，以陪伴表達她的關心支持，讓IU相當感動。

《加油!純信》IU李知恩飾演想平凡工作也沒著落。(圖/中天娛樂台提供)

而在粉絲見面會上IU李知恩公開獻唱的《Your》這首歌，則是她因為拍戲地點收訊不好無法對外聯絡、卻又很想念劉寅娜所創作的一首歌，歌詞充滿思念之情，就連出席「MelOn Music Awards」頒獎典禮，IU李知恩也要大聲提到劉寅娜對她的重要性，「雖不是有血緣的家人，但是非常感謝我最好的朋友、我的1號粉絲、我的繆思~ 劉寅娜！」兩人更是經常互相安排餐車到彼此的拍攝現場應援加油，有時甚至同一天就安排了兩次，布條上寫的都是逗趣的打氣口號，即便各自工作兩地忙碌也要時刻為對方加油，滿滿關愛真是讓人不走心也難。

《加油!純信》劉寅娜飾演樣樣出色從小就不服輸。(圖/中天娛樂台提供)

IU李知恩在《加油！純信》飾演各方面皆無出眾之處的老三李純信，劉寅娜則是飾演智慧美貌兼具的二姐李侑信，由於小時候父母偏心，讓侑信非常嫉妒討厭妹妹純信，但長大後的侑信職場表現蒸蒸日上成為家中驕傲，而純信卻事事平凡到處碰壁連工作也找不到，被星探挖掘以為就此飛黃騰達，沒想到竟遇到騙子還被騙錢，二姐侑信爆氣痛罵，奶奶也光火斥責要純信滾出家門！更多精彩內容，敬請鎖定中天娛樂台39頻道，1月21日（四）起，每週一至週五晚間6點播出《加油！純信》

(中時新聞網)