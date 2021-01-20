圖為指揮官陳時中公布案863一家的足跡及接觸者。(翻攝自 中時新聞網YouTube)

部立桃園醫院爆發院內群聚感染，案863護理師與丈夫案864、女兒案865皆染疫，中央流行疫情指揮中心今再新增5處足跡，分別為案864丈夫1月12日下午12點至5點去過桃園廣德海新餐廳，16日早上9點吃桃園的台北大腸蚵仔麵線，晚上7點去福隆粩，以及17日早上7點到一品金湯豆漿王吃早餐。案865女兒則在16日晚上9點到過麥當勞桃園三民店用餐。

針對案863、864、865護理師一家三口的公共場所足跡，指揮中心今天提供更進一步疫調資訊，其中案864丈夫曾在1月12日中午12點至下午5點前往廣德海鮮餐廳，16日上午9點許在桃園建國路上的台北大腸蚵仔麵線用餐，中午11點40至12點半，前往桃園南門市場，晚上在桃園潮州街的福隆栳用餐，17日上午至一品今湯豆漿王。

圖為護理師一家足跡。(指揮中心)

案863護理師則是在1月13、16日上午11點半間前往桃園南門市場，至於案865女兒則是1月16日至1月18上午9點至晚間9點於摩斯桃捷A7店上班，1月16日曾在晚間9點許赴桃園三民麥當勞用餐。

陳時中補充，案863是10B的副護理長，目前接觸病患與陪病者共14名，有12人檢驗結果為陰性，另2人檢驗中，院內員工則有38名接觸者被匡列採檢，除案868陽性外，其餘37名都是陰性。

至於案864、865的接觸者，指揮中心目前匡列7名非同住親屬採檢，其中有6人結果為陰性，一人採檢中；職場接觸者部分共計17名，其中有15人陰性，另2人採檢中。

社區部分，已採檢案863的家人共5人，除丈夫、女兒陽性外，另外3名都為陰性，另外有關實習師生部分目前共採11人，結果都是陰性。

陳時中提醒，若民眾曾於該時段出入上述地點，務必注意自身健康，若發現身體不適應盡速由醫師診斷。同時地方衛生局也已赴上述地點進行消毒，場地基本上是安全的。

至於外界質疑宣布疫調足跡太晚，陳時中解釋，SOP是先等檢驗結果，之後再讓患者回朔足跡印象，從發病日期前兩天，足跡都是回溯性的，所以在之前的足跡可能性較高，但清消過後就可說比較安全。

圖為案863護理師接觸者。(指揮中心)

案864護理師丈夫及案865女兒的社區接觸者。(指揮中心提供)

(中時新聞網)