「我是盈年，很高興為您服務！」外貌清秀但聲音宏亮的韋盈年，在永慶房屋服務已超過13年。因為家中負債，自小家裡都是租房子，「有個屬於自己的家」成為韋盈年最大的夢想！畢業後韋盈年決定加入永慶房屋，除了希望盡快償清家中的債務外，也希望藉由這份工作幫助他人找到理想中的家！

韋盈年不僅在加入永慶房屋第三年就順利還清家中債務，更已替自己圓夢，買了屬於自己的家！她開心的說：「自己的夢自己追，找到對的追夢夥伴，夢想更會提早到來，我真的很開心當出選了永慶房屋做我的追夢夥伴！」

韋盈年加入永慶房屋後，經常利用假期出國旅遊認識不同文化。(圖/永慶房屋提供)

彈性工作8小時，工作之餘練瑜珈陶冶身心靈

為了改善經紀人高工時的傳統作業模式，永慶房屋近年推行「彈性工作8小時」制度，並導入「永慶大聯盟」工作遊戲化的工作模式，讓經紀人不只工作更有趣，效率也加倍！加入永慶13年的韋盈年，生活品質也在公司作業模式改變後一起提升！

熱愛瑜珈的韋盈年，利用永慶「彈性工作8小時」制度，下班後準時到瑜珈教室報到，沉澱心情後再回家。「真的很開心公司推行『彈性工作8小時』制度，讓我可以好好享受人生！」在新冠肺炎疫情爆發前，年年出國3次體驗不同國家的文化，因為熱愛瑜珈，還曾前往瑜珈的發源地印度，在瑜珈大師的帶領下，進行一場最正統的瑜珈體驗！

永慶房屋像個家！團隊合作成為強大後盾

讓韋盈年快速獲得成功，將債務還清、邁向自由人生的關鍵之一，就是永慶講求「團隊合作」的工作環境。韋盈年說明：「在我一進公司時，就有專屬的師父一步一步的帶著我做，教我如何介紹房子、帶著我服務客戶。只要遇到客戶詢問我不熟悉的區域，我就請精通該區域的夥伴一起服務客戶，大家一起完成客戶的請託，也會彼此交流服務客戶的心得與小撇步！」

工作時支援滿滿讓人安心，但遇到問題時，給予及時的幫助，才更讓人暖心！韋盈年回憶：「有一次我帶客戶看房時，突然接到爸爸中風急需開刀的電話，當下店長叫我趕緊回家，並請店內夥伴協助我服務客戶。但更讓我感動的是，當天我就接到總部陳賜傑協理的電話，要我不用擔心，他已經幫我申請好相關的補助，讓我專心照顧好爸爸的健康！」

經過這次的經驗，讓韋盈年深刻的體驗到，永慶房屋不單單只是她任職的公司，更是一個會照顧她的大家庭，在她需要時給予溫暖，陪伴她一起走過難關。

透過團隊合作的方式，韋盈年2020年業績再創高峰。(圖/永慶房屋提供)

貼近生活的服務模式是致勝關鍵，近期目標為家人買下一間房。

談及自己獨特的服務祕訣，韋盈年笑著說是長期維繫客戶關係，對每一位客戶都像對朋友一樣，在帶客戶看房子時，除了提供房屋、房市的專業知識之外，視覺傳達相關科系畢業的盈年，也將過去所學融入服務中，提供客戶房屋裝潢、擺設的美感建議，這些貼心的小建議，也都能讓她所服務的客戶大讚：「你是真的很替我著想！」

除了運用同理心建立信任關係之外，不求快，只求穩是永續經營的不二法門！「有許多客戶跟我認識超過5年以上，平常除了提供房產相關資訊之外，也會與他們交流生活中的大小事，彼此就像朋友一樣，當他們有需求時第一個就會想到我，而我也會一一分析每間房屋的優缺點，給客戶足夠的信任感與安全感。」因為總是站在客戶角度思考，讓她不只建立強大的人脈關係鏈，也讓她年年都創下業績巔峰。

現在的韋盈年，不只還清家中債務，更已在文山區買下自己的房，圓了自己的夢想！今年業績再創新高的她，不僅創下月收入突破30萬的紀錄，也替自己立下再為家人買一間房的目標，「有永慶這個圓夢好夥伴，我相信我的目標一定很快可以實現！」

認真工作盡情享受生活！韋盈年喜歡到處旅遊，增廣自己的見聞。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)