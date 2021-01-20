台北市地政雲揭露，潤泰敦峰23樓頂樓戶163.83坪，由萬華王姓自然人無貸款以3億4150萬元買下，單價222.2萬元，目前潤泰敦峰全年度共揭露10筆交易，累積總銷金額已達23.3億元，除了四、五樓低樓層單價為176萬和172萬元，其餘8筆都破兩百萬元！而琢白高樓層也有新鄰居，譚姓自然人去年12月，以總價5億8388萬元買下26樓，共288.4坪，單價220.9萬，豪宅站穩兩百萬元俱樂部。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，「潤泰敦峰」坐落於松山區市民大道四段上，土地原為黑松所有，2012年潤泰近82億元高價標下，因土地取得金額高，銷售開價也高，雖然不是傳統豪宅區，但是緊鄰微風廣場，基地方正，外觀大氣，加上建商品牌優勢，因此頗受高資產族青睞，成為兩百萬元俱樂部中最叫好叫座的一員。

觀察2020年單價超過200萬的豪宅交易共有26筆，名列兩百萬元俱樂部共有9大豪宅，以交易筆數來看，則是潤泰敦峰最為熱銷，其次為信義聯勤one park以5筆緊追在後，並以260.3萬元登上年度單價最高的豪宅，而信義區時尚豪宅琢白，也以5筆交易並列交易量第二名。

張旭嵐表示，相較2019年單價兩百萬元交易34筆，2020的頂級豪宅交易量似乎不如上年，主要因為疫情影響全球經濟，國際局勢仍有隱憂，富豪資產配置趨向保守，不過還有一些豪宅交易尚未完全揭露，億元宅年度交易量還有機會增加。

(時報資訊)