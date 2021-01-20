證交所的統計資料，2020年前十一月的台股開戶數新增110萬戶；其中，20至30歲的年輕世代族群占比，已由9.4%上升至10.8%，是成長最多的族群，總人數更已達120萬餘人。這群「新世代」帶來了那些台股交易的「新樣貌」？

據「財訊」雜誌報導，「新世代」投資對台股帶來了幾個新樣貌，一、當沖交易占台股成交張數比重升高。2020年3月當沖交易占台股成交張數約15%％以下，而到去年底已快速拉升至30%此外。二、期貨市場長期以來台股期貨口數，遠比小台期口數要來得高出許多，但在2020年，小台期的口數來到6000萬口，首度超過台指期的4600萬餘口。

群益期貨副總經理黃維本表示，「參與便宜金融商品，交易節奏變快，正好是當下年輕人投資的特色。」從群益證、群益期客戶內部觀察，台股周轉率的拉升，當沖比率拉高，參與小台期交易，正因為年輕人族群增加所產生的變化。在多層因素下，愈來愈多年輕人重視短線交易的實戰技巧。年輕一代透過量化統計，縮短失敗經驗的學習之路。

財訊分析，年輕世代使用的投資工具比老一輩多樣而靈活，透過個股期、現股及海內外商品，進行短線操作，這些都是當下年輕人常使用的方法。每一個世代，就會有孕育而生一種投資行為模式，衝擊整個台股的生態圈。投資不可能一成不變。2020年是特別的一年，在外資大撤退以及八年級生不斷加入投資行列下，台股已經出現了全新樣貌。

(時報資訊)