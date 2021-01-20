1月進入農曆年前旺季，車市可望維持高檔；但全球車用晶片供給緊張，原廠供車情況受到關注。和泰車(2207)指出，目前第一季進口車供應無虞，但第二季後需視原廠是否可解決晶片短缺問題。裕日車(2227)則表示，2~3月交車將略受影響，4月起可望恢復正常交車。

全球汽車產業去年下半年走出疫情陰霾，但目前面臨車用晶片供給緊張，各地國際車廠生產受影響。是否影響台灣汽車業者未來交車情況以及銷售，受到市場關注。

和泰車(2207)指出，目前第一季進口車配額供應無虞，但第二季後有變數。

和泰車表示，去年台灣車市未受疫情影響，汽車銷量逆勢攀高，原本日本豐田原廠今年可分配更多配額給台灣；今年1月台灣車市需求持續強勁，但隨各國銷量回升，加上車用相關晶片供應吃緊影響，原廠已無法釋出多餘配額給台灣。為緩解晶片短缺情況，日本原廠也尋求其他晶片業者的協助，若其他供應商順利通過認證，有望在第二季順利填補空缺，讓後市銷售不受影響。

1月車市熱絡，和泰汽車旗下進口加國產車銷量可望達1.7萬輛，且新車COROLLA CROSS銷售持續暢旺，預估首季銷售量可望支撐在4萬輛以上高檔。

裕日車表示，目前公司現貨車供應大約能到農曆年前，鼓勵消費者在年前下單。面臨車用晶片緊俏，預估2~3月衝擊最顯著，2~3月部分車款缺車幅度恐達5成。

不過，裕日車預期，在原廠積極調配產能、尋求其他晶片供應來源下，4月後就有望陸續補足缺車的部分。

(時報資訊)