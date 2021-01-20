繼議員王浩宇被罷免成功後，國民黨發動罷免萊豬立委，其中，台灣基進立委陳柏惟被列為主要目標之一。事實上，號稱「3Q哥」的陳柏惟過往言論常惹議，脫口而出的金句常令人傻眼，例如近來他被問及罷免相關問題時，回應「若因我表現很台罷免我，沒有道理」，遭國民黨前立委孫大千批「是因你很遜」才要罷你。《中時新聞網》特別整理出陳柏惟知名金句，也可讓讀者秒懂，3Q哥何以常成外界議論焦點。

2018年參選高雄市三民區市議員登記為3號，並在宣傳時慣用口頭禪為3Q，因此被封為「3Q哥」的現任立委陳柏惟，屢屢因發言躍上新聞版面，以下為他近期引起議論的「幹話」：

陳柏惟金句。(中時新聞網製表)

◎我和陳玉珍就像林獻堂跟林默娘

國民黨金門縣立委陳玉珍日前接受媒體專訪時表示，有一次翻看族譜時，發現跟陳柏惟是同一個血脈下來的，算是遠房親戚，按照輩份，他應該叫姑姑。對此，陳柏惟19日表示，這只是她單方面的宣稱，兩人關係應該是像「林獻堂跟林默娘」，只是同姓林，也許幾千年是同個祖先，那只是她自己來講的。資深媒體人陳揮文在廣播節目中則批陳柏惟比喻有點過頭，宗親有就有、沒有就沒有啊，一般人不會特別提媽祖俗名的。

◎表現很台罷免我，沒有道理

遭國民黨點名為接下來的罷免人選，陳柏惟18日回應，一定會尊重民主制度，當然接受民意檢驗，但如果只是情緒上的，只是看我不爽，甚至因為我表現的很台，就要把我罷免掉，那沒有道理。此話一出後，國民黨前立委孫大千在臉書發文說，「3Q立委，會罷免你，是因為你表現得很遜，而不是很台。」

◎三姓家奴

國民黨革實院長羅智強發動罷免萊委，遭到該議題鎖定的立委陳柏惟，18日在臉書諷刺羅智強是歷經馬朱韓「三姓家奴」，並在受訪時批評羅智強是最會作秀的政治人物。對此，羅智強19日發文回擊，陳柏惟看到王浩宇被罷免，東拉西扯，想轉移他護航萊豬的焦點，「可見他心裡多慌！」

◎呼籲外交部成立內交部

陳柏惟2020年3月在質詢外交部長吳釗燮時，表示我國陸委會與國台辦並不對等，建議成立中國司，或是成立統戰部、內交部，處理香港澳門蒙古西藏這些地方，當成正式對等窗口，引起輿論一片譁然。他則在臉書說明原委強調，「除了避免窗口混亂，避免讓民眾不知所措之外，最重要的是保障民眾的權益，並找回台灣自己的主體地位」。

(中時新聞網)