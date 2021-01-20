環保局與台鐵機務段到機務段附近勘查，並了解當地污泥清運流程。（花蓮環保局提供／王志偉攝）

環保局勘查，花蓮機務段維修車輛與清洗車輛流程以及設施。（花蓮環保局提供／王志偉花蓮傳真）

台鐵花蓮機務段修車輛廢氣機油，疑處理不檔污染當地土壤及地下水，經檢測發現總石油碳氫化合物嚴重超標，竟是管制值的40幾倍，附近居民也指證，水溝浮上一層油漬，懷疑將廢水排出；台鐵機務處表示，維修車輛產生廢機油，均依規定收集大型儲存桶，再請環保清運公司依法規處理，不過環保局昨2度採檢，已要求機務段2月底前送交應變計畫書，避免污染擴大。

環保局去年11月接獲檢舉，經視花蓮機務段火車清洗、加油、加水、檢修流程，週邊並無其他污染來源，經查證污染源應為機務段內所致。環保局昨再度到機務段附近農田進行土壤採樣，將確認污染源是否擴及周圍農地及地下水。若機務段未依限提送應變計畫書，則將依土壤及地下水污染整治法處20萬以上100萬以下罰鍰。

台鐵機務處長陳詩本表示，花蓮機務段維修車輛所產生廢機油，皆收集於大型儲存桶，達一定數量時再委請環保清運公司依法規處理，至於清洗車輛所產生之汙水，亦皆經由段內汙水處理廠處理過，並於符合法規排放標準後才排放。

台鐵說，花蓮機務段自1980年北迴鐵路通車設置至今已逾40年，既有設備部分較老舊，花蓮機務段於去年3月已完成「加油監控系統改善工程」，並進行「維修庫設備及管路改善工程」及「廢水廠汙泥清運工程」，其中，維修庫設備及管路改善工程，將舊有加油管路由埋設地下方式更新為露天明管，可有效防止油管破裂使柴油洩漏於土壤內，並針對汙水處理場汙泥實施清運。環保局都會到場檢測。

陳詩本表示，今年起新型電聯車520輛及城際列車600輛將陸續交車，車輛運用將大幅調整，屆時所使用的柴油客車、柴電機車，也將逐步報廢減少運用，以有效解決加油及維修過程產生的汙染。

(中時 )