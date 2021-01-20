市議員張瀞分20日上午舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請多位書法大師免費幫民眾寫春聯。（市議員張靜芬服務處提供）

現場也擺設反萊豬公投連署攤位，吸引不少民眾連署顧健康。（市議員張靜芬服務處提供）

牛轉乾坤喜迎春！台中市議員張瀞分20日上午舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請多位書法大師免費幫民眾寫春聯，張瀞分也親手寫下春、福、吉祥如意等；祝福大家新年快樂、牛年行大運，現場也擺設反萊豬公投連署攤位，吸引不少民眾連署顧健康。

台中市議員張瀞分舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請台中市葫蘆墩書畫促進協會創會長林俞君及楊潮滄、趙令熙、陳大洋等書法老師免費幫民眾寫春聯，吸引不少民眾戴著口罩排隊等候。對於民眾們的需求，書法老師們都來者不拒，用心幫大家揮毫，「招財進寶」、「吉祥如意」、「新年快樂」等應景吉祥話最受歡迎，有人希望新年發財，寫下「牛年大家有財源」，有的要貼在佛堂，祈求「佛光普照平安宅」，總計大約現場發送了三百多份春聯。

張瀞分指出，寫春聯除除舊佈新迎新年，還能傳承重要的中華文化，她從擔任豐原市長期間就開始推廣書法，在葫蘆墩書畫促進協會創會長林俞君等書法老師的協助下，累積越來越多學員；從小學生到銀髮族、各行各業都有，很多學員現在都變成書法高手。

參與現場揮毫的陳大洋原本任職於豐原清潔隊，他退休後跟著林俞君等老師學書法，6年後就成為老師幫民眾寫春聯；他笑說，常常想起過去拿大掃帚掃地的姿勢、角度和力道，運用這樣的技巧，寫書法的時候特別感到順利流暢。

(中時 )