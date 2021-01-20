衛福部長陳時中20日公布，國內新增1例本土COVID-19確定病例（案870），為案839（女護理師，也就是案838醫師的女友）的祖母。

陳時中表示，案870曾與案839同住，1月11日匡列為案839接觸者後進行居家隔離，1月12日採檢結果為陰性；個案1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫並再次採檢，於今日確診。因個案發病前2日至住院隔離前均在居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

陳時中指出，昨日公布之案869（越南籍看護），經進一步調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧雇主，1月7日案838曾至病房為其雇主治療。個案於1月13日雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪；個案1月16日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢，於昨日確診。已匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主之同住及非同住家人，其中5人已安排居家隔離，將進一步安排採檢。

另針對案863、864及865家庭群聚，指揮中心今日再公布個案之其他公共場所活動史，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具。

指揮中心說，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，經醫師評估後採檢者需自付掛號費等費用（檢驗費用由公費支出）；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。指定社區採檢院所查詢連結：http://at.cdc.tw/5y262t（衛生福利部桃園醫院除外）

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