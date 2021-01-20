苗栗縣獅潭鄉推銷農產草莓、柑橘，將在1月23、24日於新店村義民廟前廣場舉辦「橘莓戀」農產品促銷活動。（巫靜婷攝）

獅潭鄉為苗栗縣桶柑主要產地。（巫靜婷攝）

獅潭鄰近大湖，鄉內也種有約35公頃的草莓。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉推銷農產草莓、柑橘，將在1月23、24日於新店村義民廟前廣場舉辦「橘莓戀」農產品促銷活動，疫情升溫，獅潭鄉農會表示，活動辦在戶外，故未考慮取消，但2天活動預計吸引7、8000人次共襄盛舉，將要求民眾戴口罩，落實量額溫、噴酒精等防疫工作。

獅潭鄉柑橘種植面積約120公頃，年產量1700公噸，以栽種無籽桶柑為主，為苗栗縣桶柑主要產區，此外獅潭鄰近「草莓王國」大湖，鄉內也有栽種約35公頃的草莓，草莓年產量達320公噸。去年乾旱苗栗縣柑橘減產，也影響獅潭農產量，獅潭農會因此舉辦活動，盼吸引遊客走進獅潭觀光促買氣。

農會總幹事黃煥祥指出，受天氣影響，獅潭無論桶柑還是草莓的特級品，產量均較少，反應在價格上，桶柑特級品目前單價每斤約60元，草莓特級品每斤380元至450元間，桶柑是過年最佳伴手禮，天氣好，預計農曆年前1周大量採收，農會也舉辦全縣的桶柑評鑑，評鑑點數多達101點，希望提升栽種品質、擴展銷路，增加農民收益。

獅潭鄉農會舉辦「橘莓戀」農特產品展銷活動將於本周末登場，規畫限量柑橘1斤10元加碼促銷，及草莓百元扭轉乾坤扭蛋抽抽樂、主題彩繪DIY、迎春納福書寫贈春聯、藝文表演等活動，增加年節的歡樂氣氛之餘，農會呼籲民眾配合防疫工作，身體不適請再家休息，參加者務必佩戴口罩。

(中時 )