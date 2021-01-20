門諾基金會希望到宅沐浴服務可改善失能長者身體舒適度，解決長期臥床延伸的疾病及生理問題外，更讓他們有尊嚴的繼續生活。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾基金會執行長邱燕銀(中)與玉里區域中心督導武靜雯(左)與督導員胡慧萍（右）開心與獲贈的沐浴車合影。（門諾基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

門諾基金會長期到花蓮失能長者家中提供沐浴服務，然而卻因地形狹長服務範圍有限，台北市艋舺龍山寺得知此消息捐贈一輛到宅沐浴車，門諾基金會去年11月正式啟用，並將服務延伸南區偏遠鄉鎮，盼能協助失能長者改善長期臥床衍生的生理問題，提升其生活品質。

門諾基金會南區到宅沐浴服務首位個案為一位居住瑞穗鄉、高齡89歲且長期臥床的張姓阿嬤，據家屬透露，張姓阿嬤原本是個身體健朗、愛乾淨的人，去年中風臥病在床後僅能依賴擦澡清潔身體，皮膚漸漸出現問題，家屬見張姓阿嬤痛苦難受十分擔心，於是透過長照中心轉介認識門諾基金會，並申請到宅沐浴服務幫她洗澡。

門諾基金會表示，張姓阿嬤起先對到宅沐浴服務非常陌生，無法想像如何在床上洗澡，一開始相當緊張、害怕，甚至拒絕服務，好在家屬在旁不斷鼓勵及照服員與督導的說明後，決定嘗試，也讓服務得以順利進行。

門諾基金會說，照服員得知張姓阿嬤對到宅沐浴感到害怕後，突發奇想，利用精油、播放熟悉的原住民音樂歌曲來紓壓與放鬆身心，讓她可以更加安心地接受服務。張姓阿嬤接受幾次服務後，和照服員的關係越來越熟悉，在洗澡時，雙腳甚至會微微地跟著音樂打節拍，且洗完澡後，都相當期待下次的到宅沐浴服務。

張姓阿嬤的家屬感謝門諾基金會提供到宅沐浴服務，讓她不僅維持身體清潔，更幫助她提升身心靈生活品質、改善身體異味。

門諾基金會表示，到宅沐浴服務不僅可以改善失能長者身體舒適度，解決長期臥床所衍生的褥瘡、皮膚病、新陳代謝等疾病及生理問題，增加家庭照顧者喘口氣的空間以提升生活品質，更讓失能長者有尊嚴的繼續生活。

(中時 )