衛福部桃園醫院院內感染日前新增4名本土案例，分別為1名護理師、2名護理師家人、1名住院病患的越南籍看護，累積達9人確診。其中確診的越南籍看護工，在9B病房工作，曾跟第一名染疫的住院醫師（案838）和另一名主治醫師（案856）接觸，感染源昨天都未釐清。不過感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，該外籍看護恐怕是另一條感染傳播鍊。

指揮中心指揮官陳時中表示，這名外籍看護案870社區接觸者，同住家人共4名，已採檢，檢驗中。非同住家人4名，1名檢驗中，3名待採檢。

陳時中強調，這名越南移看護不是醫院聘僱的流動型外看，是單一雇主，一直都陪伴在雇主身邊沒有單獨行動，所以同住家人有在往來中的共有8人。

至於為何和主治醫師838接觸？陳時中說，因為這名住院醫師足跡比較廣，是有一次經過的時候，9B病人剛好有緊急狀況，因此有請他處理，有幫忙，研判是因此被傳染。

(中時 )