奢華感渾然天成 LEXUS LS全新改版驚豔全場

渾然天成貴族氣息的LEXUS自去年12月與晶華酒店跨界合作打造聯名下午茶後，引起廣大民眾熱烈迴響。並從今年1月開始於展示空間展出全新改款LEXUS LS，即日起至1月31日，民眾可同時於晶華酒店享用聯名下午茶與欣賞2021年全新小改款LEXUS LS。

LS自1989年問世以來，以日式奢華氛圍及精緻工藝，成功讓世界認識LEXUS，更奠定LEXUS豪華品牌地位。LS已於2017年推出第五代大改款。今年更基於其優良基礎，推出21年式小改款車型。除極具辨識度之三眼式LED頭燈及L-Shaped箭矢型日行燈經原廠重新設計，前下保桿造型也經重新修飾，讓整體車頭更加沉穩霸氣。安全面也同步提升，頭燈升級為Blade Scan Type AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統，精準控制頭燈照射及遮蔽範圍。除此之外，更導入全新外觀車色-新月銀，其靈感源自月光，色澤於不同亮度之光照下，會反射出不同光影效果，極富層次感。

外觀精進，LS披新色導入全新外觀車色-新月銀。(圖/和泰汽車提供)

整體座艙朝更人性化邁進，中央12.3吋螢幕升級觸控式功能，並前移15公分，僅需以指尖輕點即可輕鬆操作。另外新增Apple CarPlay & Android Auto 提升車輛與手機的互聯性。中央鞍座快捷鍵部分也經重新設計，一鍵即可進入座椅操控介面，更添便利。除前座多項機能提升外，後座乘坐體驗也絲毫不馬虎，搭配尊爵Ottoman座椅、22向電動調整、電動按摩結合加熱/通風功能，極致豪奢莫過於此。

LS將日本京都百年傳承工藝-西陣織(Nishijinori)融入門飾板中。(圖/和泰汽車提供)

本世代LS問世時，導入KIRIKO切子與御匠摺紋飾板，以其職人細緻工法樹立豪華典範。為更進一步提升豪華氛圍，原廠設計師特別採用日本京都百年傳承工藝-西陣織(Nishijinori)融入門飾板中。西陣織以其純手工製作工法聞名於世，從日本戰國時代延傳至今，已有五百年歷史，僅用來製作高級和服、皮包及披肩等服飾，今LEXUS將其融入車室內，為世界首創，再次突破奢華境界。

為對應台灣六期排氣法規，LS車系由500h油電混合動力獨挑大樑，綜效最大馬力359ps、最大扭力35.7kg-m，0~100km/h加速僅需5.4秒；在擁有強勁動力的同時，油電混合動力系統與Multi-Stage Hybrid多段式變速系統的完美結合，使換檔過程綿密且毫無頓挫感。原廠也另針對AVS可變阻尼避震系統、座椅發泡棉及失壓續跑胎進行舒適性改善，創造絕佳乘坐品質。全新LS車系於1月19日起正式販售，車輛相關資訊請洽LEXUS全台展示據點、LEXUS官方網站或洽詢LEXUS顧客服務中心（0800-036-036）。

(圖/和泰汽車提供)

(中時新聞網)