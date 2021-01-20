一名家住新北市的黃姓女子日前寒流來襲期間，為了一圓父親生前與母親一起賞雪的心願，特地與母親前往合歡山追雪，但途中卻因為因身體不適引發高山症，南投縣仁愛警分局員警獲報後，立刻以隨身氧氣瓶協助救援後送醫，未料黃女日前卻十倍寄還「10罐」氧氣瓶到翠峰派出所，並附上小紙條寫著「感恩兩位員警搭救，真心感謝！」讓員警感動不已。

據了解，黃女父親生前最大的心願就是帶著妻子一起上合歡山賞雪，卻突然過世無法完成對妻子的承諾。1月8日強烈寒流來襲，黃女為了完成父親心願，便帶著媽媽到合歡山追雪。

但是黃女在抵達合歡山後身體突然感到不適，而且呼吸困難，母親立刻打電話向警方求救。翠峰派出所兩名員警獲報後，立刻趕往現場，發現黃女產生頭痛噁心且有嘔吐症狀，研判是高山症發作，立刻利用隨身攜帶的氧氣瓶供氧，紓解黃女症狀，並連繫消防局就醫。

事發過後2員警也忘了這回事，日前派出所突然收到一箱內裝有10罐隨身氧氣瓶的快遞包裹，員警一看還在狐疑到底是哪位好心人士寄來，直到看到裡面附著一張紙條上寫著「小女子於1月8日帶著母親前往合歡山追雪，主要是要完成父親未完成的任務，殊不知本人身體不適，感恩兩位員警伸出援手搭救，真心感謝！」

員警這時才恍然大悟，原來是黃女出院後，為感念警方的幫忙與協助，挽救其生命安全。以及受人點滴之恩，必當湧泉以報的信念下，近日特地購買氧氣隨身瓶10罐後寄送到翠峰派出所，並留言感謝員警在是日的救援及時雨，即時扶助她免除於危難，所寄送的氧氣瓶則是希望能夠經由員警們來幫助有高山症的民眾，讓愛心傳遞下去。

仁愛警分局長莊順智表示，為民服務，援助民眾本係警察職能中重要的一項工作，在執行雪季勤務期間，均已有購買禦寒或相關裝備使用。合歡山地處高海拔近來因冷氣團而下雪，賞雪人車增加，除請民眾注意行車安全，穿著保暖衣物，注意身體狀況外，務必切勿疲勞駕駛，快樂出門賞雪，平平安安回家。

(中時新聞網)