樂天桃猿在新球季要將實施八年的「猿風加油」帶入新的紀元，顛覆職棒應援團男團長的方式，將新增女團長，醞釀六個月，現正密集訓練中。女團長不止一位，率先登場的將是運動女神Rina，Rina將接下女團長任務，看台上的10號隊友跟著Rina團長一起為桃猿男兒應猿的時代來臨。

Rina身高168公分，體重49公斤，結合運動與時尚，曾是女神級健身教練。私底下的Rina是不折不扣的10號隊友，長期關注支持桃猿隊，加油口號全如數家珍，如今美夢成真，她在2021年將成為猿風加油團阿誠、阿杰以及山G以外第四位團長，由她來帶動「猿風加油」，場邊熱情如火，桃猿無雙、氣勢勇敢堅強！

Rina健美又健康，成為Rakuten Monkeys 的應猿女團長而且率先發表，她表示：「棒球的魅力在於大家的凝聚力，我愛場邊加油的喊聲，全猿主場有那種可以喊出總冠軍的魔力，跟著我一起爆發吧！」

Rina團長預計在3月23日主場開幕戰登場，迎接女團長猿年。

(中時 )