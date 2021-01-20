衛福部長陳時中20日表示，案863護理師的先生及女兒（案864、865）一家三口確診，其近日的詳細足跡包含：速食店、豆漿店等地點，呼籲提醒曾於在指定時段、出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具。

根據指揮中心公布的資料顯示，地點包含：廣德海鮮餐廳、桃園南門市場、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、一品金湯豆漿王、摩斯漢堡桃捷A7店、麥當勞桃園三民店，全數地點均位於桃園市桃園區。

陳時中提醒，民眾就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，經醫師評估後採檢者需自付掛號費等費用(檢驗費用由公費支出)；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。指定社區採檢院所查詢連結：http://at.cdc.tw/5y262t (衛生福利部桃園醫院除外)

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